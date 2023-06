Unmöglich, nicht mitzuklatschen

Doch beim einfachen Klatschen beließen es die sechs Jungs nicht. „Wer auf ein Konzert von uns geht, sollte besser vorbereitet sein, auch mitzusingen“, wandte sich Ruben Aponte an die Besucher, die er bei dem Song „Lord, I lift your name up high“ zu einem großen Chor formte. Dabei marschierte er immer wieder mit dem Mikro durch die Zuschauerreihen und sorgte dafür, dass beim Refrain manch einer seinen großen Auftritt hatte und seine Stimme zur Geltung bringen durfte.