„Waddelstruth“ feiert seinen Vierzigsten 

Dautphetal-Dautphe. Der Angelverein „Waddelstruth“ Dautphe feiert am kommenden Samstag, 26. August, sein 40-jähriges Bestehen mit einem großen Fischerfest im Park in der Ortsmitte. Ab 15 Uhr werden dort verschiedene Fischspezialitäten angeboten, wie zum Beispiel Flammlachs, geräucherte Forelle, Backfisch und frittierte Tintenfischringe, Matjes- und Heringsbrötchen, aber auch Brat- und Currywürstchen mit Pommes. Zudem wird es Auftritte des MGV und Frauenchores Dautphe, des Tanz und Theaters der Ski Clubs sowie der Hinkelbächer Musikanten geben. Am Sonntag wird dann ab 10 Uhr bei einem Frühschoppen weiter gefeiert. An beiden Tagen steht für die jungen Besucher auch eine Hüpfburg bereit.