Wahlbenachrichtigung: Probleme bei der Zustellung in Dautphetal

Die Gemeinde weist darauf hin, dass das Wahlrecht nicht an die Wahlbenachrichtigung geknüpft ist. Am 8. Oktober können Bürger mit ihrem Ausweis in ihr übliches Wahllokal - das Bürgerhaus in ihrem Ort - gehen und dort ihre Kreuzchen setzen. Die Wahlhelfer kontrollieren mithilfe des Ausweises, ob die entsprechende Person im Wahlregister gelistet sind und händigen dann die Wahlunterlagen aus. Wer per Briefwahl wählen möchte, kann die Unterlagen auch ohne die Wahlbenachrichtigung beantragen: Die Unterlagen zur Briefwahl können online angefordert werden. Außerdem können Bürger ihre Wahlunterlagen persönlich im Rathaus abholen. Nach Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments stellen die Mitarbeiter die Wahlunterlagen vor Ort aus.