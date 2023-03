Waldschwimmbad wird barrierefrei

Dautphetal-Holzhausen. Die Badesaison 2022 im Waldschwimmbad in Holzhausen war eine der erfolgreichsten seit Bestehen des Fördervereins, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. 26.000 Badegäste haben die Holzhäuser in der vergangenen Saison im Waldschwimmbad begrüßt. Die meisten Gäste waren Jahreskarteninhaber, aber auch 6300 Tagesgäste kamen zum Schwimmen. „Der heiße Sommer hat uns eine tolle Saison beschert! An manchen Tagen hatten wir mehr als 1.000 Gäste im Bad“, erklärt Thomas Klingelhöfer, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins.