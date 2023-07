Wandern im Battenfelder Driescher

Dautphetal-Holzhausen. Der OHGV Holzhausen am Hünstein lädt für Sonntag, 30. Juli, zur Wanderung durch das Naturschutzgebiet „Battenfelder Driescher“ ein. Abfahrt ist um 8.30 Uhr vom Parkplatz Kulturscheune mit dem Pkw. Dort können die Teilnehmer Fahrgemeinschaften bilden. Die etwa 14 Kilometer lange Wanderung beginnt dann in Battenfeld/Eder auf dem Parkplatz an der L3382. Entlang des Nitzelbaches geht es auf den Herkulesweg, weiter zum Hochplateau mit Heidelandschaft und schließlich zum Aussichtspunkt. Über den Heideweg und den Wanderweg X7 führt die Route oberhalb der Kröge zurück zum Parkplatz. Die Teilnehmer fahren im Anschluss zur Einkehr nach Allendorf/Eder. Unterwegs ist Rucksackverpflegung angesagt. Gäste sind willkommen. Die Führung haben Ilse und Otto Febel. Die Rückfahrt ist für circa 16 Uhr geplant.