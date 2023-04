Wehr blickt auf Großbrand in Holzhausen zurück

„Dann kam es am 14. Mai zu einem Chlorgasaustritt am Schwimmbad“, fügte Reuter hinzu. „Das Kuriose dabei war: Unser Kamerad Horst Falk feierte an diesem Abend gerade seinen 50. Geburtstag im Bürgerhaus.“ Falk sei „einerseits aktiv in der Feuerwehr, aber er macht auch ein bisschen Politik nebenbei“, sagte der Wehrführer augenzwinkernd über den CDU-Landtagsabgeordneten. Daher habe die Feuerwehr an der Feier teilgenommen und sei schnell am Einsatzort gewesen.