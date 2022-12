Zehn Wohnmobil-Stellplätze entstehen in Dautphetal

"Als Leader-Region unterstützen wir dieses Vorhaben gerne. Denn als Erlebnisregion sehen wir einen Bedarf an solchen Stellplätzen", betonten Bad Endbachs Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) als Vorsitzender der Leader-Region und Regionalmanagerin Marion Klein, "wir wollen somit auch weitere Anreize für Touristinnen und Touristen schaffen. Vielen Dank an den Verein für die Idee und Initiative." Auch sie sehen es als sehr positiv an, dass das Vorhaben die Inklusion fördert.