Zwei Dautphetaler Ortsteile kämpfen gegen Blutkrebs

Seine Stammzellen, die in die Datei aufgenommen worden waren, passten zu einem Patienten, der dringend auf eine Spende angewiesen war. Eine Mitarbeiterin der DKMS teilte ihm nicht nur mit, dass er als möglicher Spender in Frage komme, sondern wollte auch einiges zu seinem aktuellen Gesundheitszustand wissen. Später musste er ein paar Blutproben einsenden, da bislang ja nur eine Speichelprobe von ihm vorlag. Anfang Juli vergangenen Jahres stand dann fest, dass er als Spender in Frage komme. „In 10 Prozent der Fälle ist eine Knochenmarkspende nötig, in 90 Prozent reicht eine Stammzellenspende aus”, erklärt Kohl.