Zwölfjähriger nach Bootsunfall in Dautphetal vermisst

In der Hoffnung, ihn so retten zu können, spannen Einsatzkräfte bis Cölbe herunter immer wieder Seile quer über die Lahn. (© Sascha Valentin)

Ein Großaufgebot an Rettungskräften sucht derzeit nach einem vermissten Jungen in der Lahn. Sein Boot war am frühen Samstagnachmittag bei Friedensdorf gekentert.