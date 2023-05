18. Wandertag in Hassenhausen

Fronhausen-Hassenhausen. Die Spielvereinigung Hassenhausen/Bellnhausen lädt alle Wanderfreunde und -vereine, Walking-, Nordic Walking- und Hobbywander-Gruppen für Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), zu ihrem 18. Wandertag ein. Es stehen drei Wanderstrecken mit einer Länge von 6, 11 und 15 Kilometern zur Auswahl. Alle Strecken haben keine extremen Steigungen; sie verlaufen auf gut befestigten Wegen und können auch von nicht sportlich veranlagten Teilnehmern ohne Zeitvorgabe absolviert werden. Start und Ziel befinden sich am Sportheim in Hassenhausen. Der Start für die 11- und 15-Kilometer-Strecken ist von 7.30 bis 11 Uhr möglich, für die 6-Kilometer-Strecke von 7.30 bis 12 Uhr. Die Strecken sind markiert und mit Kontrollpunkten versehen, wo sich die Teilnehmer gegen ein Entgelt mit Getränken versorgen können. Tee gibt es kostenlos. Die fünf teilnehmerstärksten Vereine oder Gruppen werden mit Sachpreisen sowie zusätzlich der teilnehmerstärkste Verein mit einem Wanderpokal ausgezeichnet. Im Anschluss an ihre Tour können sich die Wanderer mit Speisen und Getränken sowie Kaffee und Kuchen im Sportheim stärken. Weitere Informationen erteilt Konrad Fischer, Telefon 06426-388.