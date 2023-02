Depeche Mode-Songs akustisch interpretiert

Fronhausen/Lahn. Die Band „Depeche Mode Acoustic Experience“ interpretiert die Songs von Depeche Mode akustisch. Torsten Hartmann (Gesang, Melodika), Christoph Barth (Gitarre, Gesang) und Günter Kaufmann (Gitarre, Glockenspiel) spielen die Hits der Synthie-Pop-Ikonen unplugged. Gelegentlich wird die Setlist mit Songs anderer Interpreten erweitert. Am Samstag, 4. März, um 20 Uhr ist die Band im Güterbahnhof 1849 in Fronhausen (Bahnhofstraße 44) zu erleben. Karten gibt es für 10 Euro im Vorverkauf und können per E-Mail an info@gbhf1849.de oder telefonisch unter 06426-8193926 geordert werden.