Fraktionsforum „Innere Sicherheit“ in Fronhausen

Fronhausen. Zum Fraktionsforum „Innere Sicherheit – Wie machen wir unseren Landkreis sicher“ lädt die CDU-Kreistagsfraktion ein für Dienstag, 30. Mai. Beginn ist um 18 Uhr in der Gaststätte „Güterbahnhof” in Fronhausen, Bahnhofstraße 44. Zu Gast sind Frank Göbel, Leiter der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, Ulrich Warncke, Präventionsbeauftragter des Weißen Ringes Hessen, Stefan Heck, Bundestagsabgeordneter und Innenexperte sowie Thomas Groll, Bürgermeister der Stadt Neustadt. Interessierte melden sich an unter Telefon 06421-22053 oder via E-Mail an info@cdu-kreistagsfraktion-marburgbiedenkopf.de.