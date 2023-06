Seniorin lockt 14-jährigen Telefonbetrüger in die Falle

Obwohl die Dame sofort wusste, dass es sich um einen Betrug handelte, ging sie auf das Gespräch ein und informierte gleichzeitig unbemerkt die Polizei. Da sie kein Bargeld zur Verfügung hatte, bot sie eine hochwertige Armbanduhr und Schmuck als Zahlungsmittel an. Bei der geplanten Übergabe am vereinbarten Treffpunkt griff die Polizei ein und nahm den Geldabholer fest. Es handelte sich um einen 14-jährigen Jungen aus Wiesbaden, der bereits der Polizei bekannt war. Mangels ausreichender Haftgründe wurde der Jugendliche nach den erforderlichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen, insbesondere gegen die Hintermänner des Betrugs, dauern an.