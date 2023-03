Gladenbach-Römershausen. Das Atelier „Einzigartig” in Römershausen (In der Heeb 6) lädt für Samstag, 1. April, zur Eröffnung einer neuen Ausstellung ein. Ab 17 Uhr können die Besucher dort die Fotoarbeiten von Lean Kowallik bestaunen. Der 15-Jährige stellt erstmals seine Fotos und daraus entstandene Produkte aus und bietet diese auch zum Kauf an.