„Alten Herren“ aus Weidenhausen gehen auf Tour

Um 6.15 Uhr startete die 14-köpfige Truppe mit den Rädern von Weidenhausen nach Gießen, von dort ging es dann mit dem Zug in die Domstadt Fulda. Anschließend schwangen sich die Weidenhäuser wieder auf ihre Drahtesel und nahmen die Radstrecke in Richtung Brüder-Grimm Stadt Steinau an der Straße in Angriff. In Flieden legten sie bei ihrem früheren Sportkameraden Walter Krug eine Rast ein. Am frühen Abend erreichte die Truppe nach einem letzten kräftigen Anstieg ihr Hotel in Steinau-Ulmbach.