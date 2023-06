Angelverein lädt zur Fischbratparty 

Gladenbach-Mornshausen. Der Angelverein Mornshausen unterm Blankenstein lädt zu seiner traditionellen Fischbratparty ein: Das Ganze findet am Samstag, 17. Juni, ab 14 Uhr und am Sonntag, 18. Juni, ab 10 Uhr am Vereinsheim hinter dem Bürgerhaus, Raue Gass 2b, statt. Wie immer können die Gäste geräucherte und gebratene Forellen sowie Fischbrötchen genießen. Außerdem werden ihnen „Heck’s“ Bratwurst und Pommes angeboten. Und am Sonntag stehen ab 13 Uhr auch Kaffee und Kuchen bereit, sowie für die kleinen Gäste eine Hüpfburg.