Anspruchsvolle Tour für fitte Menschen

Gladenbach. Eine schwere Tageswanderung bietet der OHGV Gladenbach am Sonntag, 19. März, an. Es geht auf den Wanderweg D7 bei Dautphetal, die sogenannte Nimerich-Bergtour. Abfahrt ist um 9 Uhr am Haus des Gastes in Gladenbach. Die Teilnehmer starten zu der rund 17 Kilometer langen Rundwanderung am Freibad in Dautphe gegen 9.30 Uhr. Über den Linneberg geht es steile Anstiege hinauf über den Weißenberg (426 Meter), Wahre Born und Nimerich (533 Meter) weiter über Heideberg und Beilstein (461 Meter). Es sind insgesamt zirka 700 Höhenmeter zu erwandern, wobei schöne Ausblicke die Anstrengung belohnen. Alternativ wird eine rund 8 Kilometer lange Wanderung auf dem nicht so steilen Zwergenweg angeboten. Gutes Schuhwerk, Trittsicherheit, ausreichende Kondition und Rucksackverpflegung sind für beide Strecken angesagt. Es führen Nicole und Christof Reinhardt. Gäste, die mitwandern möchten, sind willkommen.