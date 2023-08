Apothekenmitarbeiter feiern Jubiläum 

Gladenbach-Weidenhausen. Auf eine mindestens 25-jährige Betriebszugehörigkeit können drei langjährige Team-Mitglieder der Sternen-Apotheke in Gladenbach-Weidenhausen zurückblicken. Anlässlich des Jubiläumstages der Pharmazeutisch-Technischen Angestellten Andrea Urban am 1. Juli wurden jetzt auch die aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgefallenen Jubiläumsfeiern für Apotheker Jörg Jacobi und seine Frau Monika Jacobi, die als Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte in der Apotheke tätig ist, nachgeholt. Das Ehepaar ist seit dem Gründungstag der Apotheke im Mai 1995 fester Bestandteil des Apothekenteams. Wie Apothekeninhaberin Ramona Michel betonte, freue sie sich außerordentlich über die Treue der drei Jubilare zum Betrieb. Die langjährige gemeinsame Arbeit verbinde, innerhalb des Teams wie auch gegenüber der Kundschaft, die insbesondere in einer Apotheke feste Ansprechpartner zu schätzen wisse. Die Sternen-Apotheke besteht seit dem 1. Mai 1995 und somit bereits seit 28 Jahren in Weidenhausen.