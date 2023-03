Gladenbach-Weidenhausen . Im Leben geht’s mal schneller und mal langsamer voran, ganz wie auf der Autobahn. Unter dem Motto „Life is a Highway“ befasst sich der Dekanats-Jugendgottesdienst (JuGo) am Sonntag (19. März) mit dem Thema. Los geht es um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Weidenhausen. Wie immer gibt es viel Musik, Messages und Aktionen. Im Anschluss bleibt Zeit für Snacks, Getränke und Begegnungen.