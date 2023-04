Auf dem Rundweg D3 wandern

Gladenbach-Herzhausen. Der OHGV Gladenbach unternimmt am Sonntag, 16. April, eine Halbtageswanderung auf dem Rundweg D3. Start ist in Herzhausen. Von dort geht es an Mornshausen/D. vorbei nach Friedensdorf. Nach der Mittagspause aus dem Rucksack an der Schutzhütte auf dem Rossberg wandern die Teilnehmer zurück nach Herzhausen. Die Strecke ist rund 14 Kilometer lang, es sind 246 Höhenmeter zu überwinden. Abfahrt zum Startpunkt ist um 9.30 Uhr am Haus des Gastes in Gladenbach. Gäste, die mitwandern wollen, sind willkommen.