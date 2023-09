Awo-Lichtblicke Tage rücken Demenz in den Fokus

Gladenbach. Im Rahmen der Woche der Demenz lädt das Awo-Quartier in Gladenbach zu den Awo-Lichtblicke-Tagen für den 20. und 23. September ein. Zu Gast ist unter anderem der dreifache Weltrekord-Halter im Gedächtnissport, Daniel Jaworski. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 20. September, um 18 Uhr im Awo-Pflegezentrum in Gladenbach, Kehlnbacher Straße 17. Die Arbeitswissenschaftlerin (Uni Kassel) und Expertin für Gehirnforschung und Gedächtnistraining, Dr. Christiane Potzner, referiert über das Thema „Lässt sich Demenz verhindern?“ Unter der Überschrift „Das Gedächtnis nicht vergessen!“ wird Programm am Samstag, 23. September, im Haus des Gastes fortgesetzt. Von 15 bis 18 Uhr können Besucher sich die Infostände im Foyer und des Plausch-Cafés anschauen. Um 15 Uhr steht Gehirnjogging und eine Buchvorstellung mit Heiko Spindler auf dem Programm. Es folgt um 16.30 Uhr ein kurzes Impulsinterview mit anschließendem Fachvortrag von Mitarbeitern der Alzheimer-Gesellschaft Marburg-Biedenkopf. Und um 18 Uhr referiert Daniel Jaworski in einem Fachvortrag über das Thema „Improve your brain. Das Lernen lieben lernen“. Eine Anmeldung unter Telefon 0151-74119977 oder per E-Mail an Andrea.Doerr-Silvestri@awo-nordhessen.de ist erforderlich.