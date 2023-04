Awo-Quartier lädt zu Musik und Diskussion

Gladenbach. Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Quartier Gladenbach der Arbeiterwohlfahrt (Awo) mit einer Veranstaltung zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Unter der Überschrift „Zukunftslicht“ informiert das Awo-Quartier am Donnerstag, 4. Mai, von 10 bis 12 Uhr gemeinsam mit dem Verein fiB, dem Pflegestützpunkt des Landkreises, dem Awo-Regionalverein Hinterland und dem Awo-Pflegezentrum Gladenbach alle Interessierten an Ständen auf dem Marktplatz in Gladenbach. Um 18 Uhr beginnt dann eine Abendveranstaltung im Haus des Gastes. Ab 18.30 Uhr gibt Stefan Düppers ein Konzert. Um 19.30 Uhr folgt eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wie kann Inklusion in Zukunft besser gelingen?“ Und das Duo „Saitenblick“ gibt ab 20 Uhr ein Konzert unter dem Motto „Zwei Stimmen, zwei Gitarren, ein Duo!“. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht nötig.