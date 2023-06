B453: Vollsperrung soll noch im Juli enden

Gladenbach. Die Sanierung der Bundesstraße 453 zwischen Gladenbach und Runzhausen nähert sich der Fertigstellung, teilt Hessen Mobil mit. Bis die Vollsperrung aufgehoben werden kann, stehen jedoch noch Restarbeiten auf und neben der Fahrbahn an: Unter anderem werden die Anschlüsse zu den einmündenden Straßen und Wegen angepasst, die neuen Bankette am Straßenrand befestigt, neue Leitpfosten gesetzt und die Durchlässe unter der Straße gespült. Zuletzt werden die neuen Schutzplanken montiert und die Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Diese restlichen Arbeiten werden insgesamt voraussichtlich noch etwa vier Wochen in Anspruch nehmen, sodass die Vollsperrung der Strecke bis Ende der dritten Juliwoche beendet sein soll.