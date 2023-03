Bekommt Gladenbachs „Neue Mitte“ ein großes Solardach?

So könnte der neue Busbahnhof am Gladenbacher Marktplatz aussehen: Anstelle der kostengünstigeren Variante mit kleinen Wartehallen aus Sicherheitsglas an den sechs Haltestellen ist auch ein großes Dach über der kompletten Mobilitätsstation möglich – mit einem Holztragwerk auf Stahlbetonstützen. (© HHS Planer + Architekten AG)