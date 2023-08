Berthold Leinweber ist in Gladenbach unvergessen

Der am 9. November 1938 in Speyer geborene und in Bottenhorn eingeschulte Rudolf H. Schneider berichtete unter anderem von seiner Schulzeit in den Baracken des Reichsarbeitsdienstes am Gladenbacher Marktplatz. „Dort bekamen wir Dr. phil. Berthold Leinweber, der 1951 zunächst als Konrektor und später als Rektor an die Freiherr-vom-Stein-Schule kam, die bis zu der Mittleren Reife führte, als Deutschlehrer“, erinnerte sich Schneider. Pflichtlektüre sei damals Theodor Storms „Pole Poppenspäler“ gewesen. Die Figur des „Wurstl“ habe Leinweber dann seinen Spitznamen eingebracht. Dieser habe zu dessen mittlerer Statur und seiner Philosophenfrisur gepasst. Leinweber sei ein ruhiger, sachlicher Lehrer mit großem Wissen gewesen. Dessen Arbeit als Psychologe in Düsseldorf und Dortmund Ende der 1920er-Jahre sei seiner Lehrbegabung sicherlich förderlich gewesen.