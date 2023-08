„Beruhigt in den Lebensabend“

„Lässt sich Demenz verhindern? – Wie bleibe ich im Alter geistig fit?“: Nicht nur sportliche Bewegung regt die Leistung unseres Gehirns an, weil sie die Durchblutung fördert. Auch im Ruhezustand kann man viel tun, um das Gehirn auf Trab zu halten. Neue Reize erhöhen die Merkfähigkeit und neue Gehirnzellen können entstehen. Dr. Christiane Potzner ist Arbeitswissenschaftlerin an der Uni Kassel und Expertin für Gehirnforschung und Gedächtnistraining. In ihrem Vortrag am Mittwoch, 20. September, um 18 Uhr im Awo-Pflegezentrum in Gladenbach (Kehlnbacherstraße 17) zeigt sie Übungen und Tricks, wie das Gehirn fit hält. Anmeldung unter Telefon 06462-93730.