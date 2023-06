Biedenkopf-Gladenbach: Pröpstin führt neue Prädikanten ein

Im Gottesdienst zu Beginn des Dank- und Austausch-Treffens dankte die Stellvertretende Dekanin Christina Ronzheimer allen Lektoren und Prädikanten in der evangelischen Kirche in Runzhausen sehr herzlich für die vielen Dienste, die sie in den Gemeinden des Dekanats tun. Dekan Andreas Friedrich predigte in der Pfingstwoche über den Heiligen Geist, den man an dem erkennen könne, was er tut: Ermutigen, Trösten sowie Kraft, Liebe und Besonnenheit schenken.