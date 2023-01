Caspar, Melchior und Balthasar sind im Hinterland unterwegs

In Gladenbach und Hartenrod teilen sich 15 Sternsinger in diesem Jahr in drei Gruppen auf und machen sich am Dreikönigstag (6. Januar) auf den Weg. Sie besuchen öffentliche Einrichtungen und Gemeindemitglieder zu Hause. Überall tragen sie Lieder vor, sprechen einen Segen und hinterlassen die typische Segensformel „20×C+M+B+23“ über den Türschwellen. (© Patrick Stein)