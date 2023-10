CDU und AfD liegen in der Gladenbacher Europaschule vorne

Gladenbach. Wie funktioniert Demokratie? Diese Frage beschäftigte mehr als 400 Jugendliche in der Gladenbacher Europaschule. Sie nahmen an der Juniorwahl teil, setzten sich mit Parteiprogrammen auseinander und gaben ihre Stimmen ab. Das Ergebnis entspricht in etwa dem Ausgang der „echten“ Landtagswahl in Hessen.