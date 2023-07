Das bietet die Fressgasse auf dem Gladenbacher Kirschenmarkt

Egal ob „für zwischendurch“ oder als Nachtisch zum Hauptgericht: Viele Buden in der Fressgasse bieten eine Fülle von Süßspeisen. Neben Eis, Frozen Yogurt und Waffeln bietet Zenzy Seitz mit ihren Churros die wohl süßeste Speise der Fressgasse an. Die Teigware wird in Fett frittiert und im Anschluss mit Zimt-Zucker oder Schokolade gesüßt - damit nicht genug, wer will, kann noch weitere Topings und Saucen hinzubestellen - etwa Rocher, Toffifee, Smarties, Honig-Haselnuss-Krokant oder Bailey’s. Je nach Wahl der Toppings kostet die Portion zwischen fünf und sieben Euro.