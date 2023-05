Dekanatskirchentag während Kirschenmarkt in Gladenbach

GLADENBACH. Mitten in Gladenbach findet am 25. Juni der zweite Dekanatskirchentag statt, der unter dem Motto "hoffentlich." gefeiert wird. Das Evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach und der CVJM-Kreisverband Biedenkop wollen ein buntes Fest in und um das Kirschenmarktszelt feiern, an dem sich unter anderen viele Nachbarschaftsräume, Kirchengemeinden und sozialdiakonische Kooperationspartner beteiligen.