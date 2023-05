Dengeln, wetzen und mähen im Sensen-Workshop

Gladenbach-Römershausen. In einem Sensen-Workshop am Samstag, 17. Juni, lernen die Teilnehmer von Naturparkführerin Marion Klein, welche Sensen wofür geeignet sind, wie die Sense auf die Körpergröße angepasst, eingestellt und gewetzt wird. Vor allem aber lernen sie die Technik des mühelosen Mähens. Los geht es um 8.30 Uhr am Hollerhof, Römerstraße 3, in Römershausen. Der Workshop dauert zirka 6,5 Stunden inklusive Pause. Das Equipment wird gestellt. Die Teilnahme kostet 80 Euro. Anmeldung via E-Mail an mklein@hollerhof.com oder telefonisch unter 0170-4620655.