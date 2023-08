Die Gemeinschaft trägt das Dorffest in Sinkershausen

Dieses Lob, das er den Bürgern schon am Freitagabend beim Kommers ausgesprochen habe, könne er nur wiederholen: „Ohne die enorme Unterstützung aus allen Bereichen wäre das in dieser Form gar nicht möglich gewesen.“ In seinen Dank schloss er aber auch die Nachbarorte ein. Bellnhausen etwa habe den Tanzboden zur Verfügung gestellt, der am Samstagabend zur Musik der „Rosshäuser“ ordentlich beansprucht wurde. Von den Frohnhäusern hatten sie das große Festzelt erhalten, sodass auch trotz drohender Regenschauer gemütlich im Freien gefeiert werden konnte. Und die Feuerwehrkameraden aus Bellnhausen und Runzhausen sorgten mit ihrer Kübelspritze und den Fallklappen dafür, dass auch bei den Kindern keine Langeweile aufkam.