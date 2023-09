Die Samenspender aus Weidenhausen sind sehr gefragt

Gladenbach-Weidenhausen. In den Baumkronen der Douglasienbestände auf dem Himerich in Weidenhausen waren in den vergangenen Tagen Zapfenpflücker unterwegs. Im Auftrag von Baumschulen ernten die Kletterer die Douglasienzapfen, um so an die darin enthaltenen Samen für die Aufzucht neuer Bäume zu gelangen.