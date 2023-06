„Digitale Kirche“ vom Dekanat Biedenkopf-Gladenbach

Das Konzept hinter der „Digitalen Kirche“ bringt der von allen nur „Flo“ genannte gebürtige Runzhäuser in seinem ersten Clip selbst auf den Punkt: „Kirche findet aktiv auf dem Handy statt und kommt zu den Leuten“, erklärt Flo da im Gespräch mit einem ebenfalls von ihm verkörperten Fragesteller – ein beliebter Effekt auf den angesagten Social-Media-Plattformen. Großer Vorteil der Zielgruppe „Handynutzer“: „Man erreicht die Leute da, wo sie gerade ihr Smartphone zücken – in der Bahn, an der Uni oder zu Hause auf dem Sofa“, sagt Burk. Erreichen will er sie vor allem mit der frohen Botschaft Jesu. „Die kann man doch auch einfach in kurzen Videos zusammenfassen, zumindest will ich das versuchen“, kündigt der an der Evangelischen Hochschule Darmstadt ausgebildete Gemeindepädagoge an.