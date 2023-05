DLRG Gladenbach hat Tausende Schwimmer ausgebildet

Er erinnert an drei Phasen, in denen Gladenbachs DLRG in der Ausbildung große Kraftakte leisten musste. Zumindest planbar war der Umbau des Gladenbacher Hallenbades in ein Freizeitbad. Der damalige Besitzer des Hotels am Schlossgarten stellte kurzerhand samstags sein Gästeschwimmbad für die Nichtschwimmerausbildung zur Verfügung. "Eine weitergehende Ausbildung war damals nicht möglich", erinnert er sich.