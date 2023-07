Gladenbach-Mornshausen. Ein Sommergrillen für alle Senioren veranstalten die „Mornshäuser Heringe mit Herz“ vom DRK-Ortsverein Mornshausen. Der Seniorennachmittag findet am Samstag, 22. Juli, statt und beginnt um 15 Uhr am DRK-Heim in Mornshausen. Eine Anmeldung unter Telefon 06462-1723 wird zur besseren Planung erbeten.