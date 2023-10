Drückjagden beginnen im Hinterland bei Gladenbach

Gladenbach-Erdhausen. Mit der Herbst- und Winterzeit beginnt auch die Jagdzeit im hessischen Hinterland. Wie die Jagdpächter Edwin Zulauf und Horst Köhler informieren, findet ein revierübergreifender Jagdbetrieb im November, Dezember und Januar in und um Erdhausen statt. Am Samstag, 4. November, beginnen die Drückjagden und weiter geht es am Samstag, 25. November, am Samstag, 2. Dezember, am Mittwoch, 27. Dezember, und am Freitag, 26. Januar 2024, jeweils in der Zeit von 8 bis 15 Uhr; beteiligt sind auch die Nachbarreviere. Betroffen in Erdhausen ist die Feld- und die Waldgemarkung. Es wird zu Beeinträchtigungen durch Schussknall und Hundegebell kommen, dabei müssen Feld- und Waldwege vereinzelt durch Pkw befahren werden. Fußgänger, Radfahrer und Reiter werden deshalb um besondere Vorsicht gebeten und sollten in dieser Zeit die Wald- und Feldgebiete meiden. Alle Verkehrsteilnehmer der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen, an denen entsprechende Warnhinweise über den Jagdbetrieb angebracht wurden, sollten ihre Fahrweise anpassen, da Wild und Jagdhunde plötzlich über die Straßen wechseln können. Nähere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 0160-5510622.