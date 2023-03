Eiermalerinnen präsentieren in Gladenbach das Ei als Kunstwerk

Natürlich sind auch Eiermalerinnen auf dem Frühlingsmarkt präsent. An vielen Ständen werden die Techniken des Eiermalens gezeigt. So kann man sehen, wie mit viel Fingerspitzengefühl und Geduld Muster, Motive und Schriftzüge auf die Eier aufgetragen werden. In unterschiedlichsten Techniken werden sie bearbeitet, verziert und zu kleinen Kunstwerken gemacht.