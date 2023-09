Ein VW Polo für den ambulanten Hospizdienst

„Getreu unserem Motto ,Morgen kann kommen - Wir machen den Weg frei‘, ist es unser Anspruch, die Region, in der wir leben, zu fördern und zu unterstützen. Hiermit wollen wir die Verbundenheit unserer Bank zu unserer Region unter Beweis stellen“, sagte Klaus Königs bei der Überreichung des Fahrzeugs und ergänzt: „Wir haben uns entschlossen, den Hospizverein Immanuel mit dieser Auto-Spende zu bedenken, weil wir wissen, dass Sie mit Ihrer Arbeit viel Gutes tun. Der Hospizverein liegt uns ganz besonders am Herzen.“ Matthias Ullrich vom Hospizverein bedankte sich im Namen des Vorstandes und meinte: „Diese Auto-Spende kommt bei uns besonders gut an, weil wir ja zu den Menschen hinfahren. Wir sind ein ambulanter Hospizdienst und somit darauf angewiesen, im Hinterland mobil zu sein.“ Es handelt sich bei dem Spenden-Fahrzeug um einen VW Polo im Wert von 20.000 Euro. „Auch im Jahr 2023 werden wir den gemeinnützigen und karitativen Vereinen und Organisationen in unserer Region mit einem namhaften Betrag an Spendengeldern helfen“, erklärte Klaus Königs.