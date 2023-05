Erdhausen trifft sich mit „Turmi“ zum Dorf-Café an Pfingsten

„Erdhausen liegt uns am Herzen“ - so lautet der Slogan, den das Dorf für sein bevorstehendes Jubiläum 2024 gewählt hat. Um dieses Motto auch zu leben, laden die Erdhäuser immer wieder zu Veranstaltungen ein. Am Pfingstsonntag fand auf dem „Kajus-Hof“ ein Kaffeetrinken mit Gottesdienst statt. (© Cornelia Gerhardt)