Erste Quartalsausstellung 2023 im Hinz Hoob

Gladenbach-Weidenhausen. Der Heimatverein Weidenhausen beginnt im Regionalmuseum Hinz Hoob das Ausstellungsjahr mit der Quartalswand „Die Weidenhäuser Industriellenfamilie Schulz und ihre Villen“. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 1. April, um 17 Uhr im Hinz Hoob. Für mehr als 150 Jahre war die Justushütte in Weidenhausen als Eisengießerei ein wichtiger Baustein der industriellen Landschaft des südlichen Hinterlandes. Zwei Generationen der Unternehmerdynastie Schulz haben dabei die Geschichte des Werkes maßgeblich geprägt - und im Ort auch zwei herrschaftliche Villen hinterlassen. Diese Villen sind, zusammen mit der Geschichte der Justushütte und der der Familien Konrad und Gustav Schulz, Gegenstand der Ausstellung. Fotos, Texte, Baupläne und andere Exponate führen dabei Besuchern die Bedeutung der Justushütte und der Familie Schulz für Weidenhausen vor Augen. Die Ausstellung kann an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat jeweils von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Interessierte können auch telefonisch Führungen vereinbaren, bei Anneliese Müller-Ehrlich, Telefon 06462-8533, oder Jochen Becker, 06462-6166.