Europaschule probiert’s mal mit Gemütlichkeit

Schon gleich zu Beginn herrschte auf der Bühne dichtes Gedränge. Verantwortlich dafür waren die jungen Sängerinnen und Sänger des Grundschulchores, die zum Auftakt so etwas wie das Motto des Abends vorgaben, indem sie das „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem „Dschungelbuch“ vortrugen und für eine entspannte Atmosphäre sorgten. Ihnen schloss sich der Schulchor an, der mit seinem Auftritt auch die musikalische Entwicklung deutlich machte, die die Schüler von der Grundschule an durchlaufen. Die Schülerinnen der 5F4 wiederum hatten sich passend zu ihrer Songauswahl gekleidet: In Schwarz gehüllt trugen sie Uriah Heeps „Lady in Black“ vor und erfreuten damit vor allem die Oldie-Freunde im Publikum.