Ferdinand-Köhler-Straße ab 19. Juni gesperrt

Gladenbach. Am Montag, 19. Juni, beginnt der nächste Abschnitt der Bauarbeiten rund um die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Gladenbach. Daher wird die Ferdinand-Köhlerstraße bis zur Hoherainstraße gesperrt, teilt der Landkreis mit. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 25. August dauern. Für die Anlieger zu den über dem gesperrten Kreisverkehrsplatz am Schwimmbad gelegenen Grundstücken wird eine Umleitung eingerichtet. Diese verläuft in Richtung Schlossgarten beziehungsweise Schwimmbad ab dem Kreisverkehrsplatz an der Karl-Waldschmidt-Straße über die Ringstraße, Hoherainstraße, Tabarzer Straße und Am Hainpark. Zurück führt diese vom Schlossgarten über die Karl-Waldschmid-Straße, Am Hainpark, Tabarzer Straße, Hoherainstraße, Ferdinand-Köhler-Straße, Biedenkopfer Straße in Richtung Stadtmitte. Das Schwimmbad ist auf dem gleichen Weg zu erreichen. Weiter heißt es: Für den Dekanatskirchentag am 25. Juni und den Kirschenmarkt vom 29. Juni bis 2. Juli kann es zu Abweichungen kommen, sollte dies für den Ablauf der Veranstaltungen und die Verkehrssicherheit erforderlich sein.