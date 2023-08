Fernöstliches Farbenspiel zieht ins Weidenhäuser Museum ein

Die Ausstellung „Koreanische Inspirationen“ ist an fünf Sonntagen – 3., 10., 17. und 24. September sowie 1. Oktober – jeweils von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt im Regionalmuseum „Hinz Hoob“ (Weidenhäuser Straße 32) geöffnet. An allen Besuchertagen wird mindestens ein Künstler vor Ort sein. Der Heimatverein bietet Kaffee und Kuchen an.