Gladenbach. Für die Festbesucher, die am Sonntag, 2. Juli, den Kirschenmarkt-Festzug in der Gladenbacher Innenstadt bewundern möchten, steht in diesem Jahr unter anderem der Lidl-Parkplatz in der Gießener Straße 2-4 zur Verfügung. Darauf weist das Ordnungsamt der Stadt Gladenbach hin.