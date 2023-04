Feuerwehr lädt zu Musik und Bratpartie

Gladenbach-Weidenhausen. „Mit Musik in den Mai“ lautet das Motto am Sonntag, 30. April. Dann spielt ab 19 Uhr der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Weidenhausen unter der Leitung von Patrick Mühlich am Feuerwehrgerätehaus. Und für Montag, 1. Mai, laden die Brandschützer ab 10.30 Uhr zur Maibratpartie ein. Die Gäste werden ab 12.30 Uhr mit hausgemachten Pulled-Pork-Burgern versorgt (so lange der Vorrat reicht) und ab 14.30 Uhr gibt es frisch gebackene Waffeln. Außerdem gibt es Würstchen, Steaks und Pommes sowie kühle Getränke an der Feuerwache.