Frohnhäuser verarbeiten 28 Kilo Mehl fürs Backhausfest

Aber auch am Veranstaltungstag selbst gab es noch jede Menge zu tun. Schon am Morgen heizten die Frauen den Backofen erneut ein, damit sie ab dem Mittag die frisch zubereiteten und belegten Pizzen in den Ofen schieben konnten. Stolze 28 Kilogramm Mehl verarbeiteten sie dabei, um auch alle hungrigen Mäuler versorgen zu können. Dank der sommerlichen Temperaturen und der leckeren Pizzen hielten es die Besucher auch lange aus und feierten bis in die Abendstunden gemeinsam am Backhaus.