Gladenbach-Erdhausen. Zum Gebet für den Frieden und für die Opfer des Krieges in der Ukraine lädt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) für Sonntag, 12. März, um 18. Uhr in die evangelische Kirche in Erdhausen (Am Alten Berg 5) ein. Die Lesungen und Gebete im Gottesdienst werden teilweise in die ukrainische Sprache übersetzt. Im Anschluss sind alle zu Tee und Gebäck eingeladen.