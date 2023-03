Gladenbach: Hitzige Debatte über Wetterschutz für Busbahnhof

Die „kleine Variante“ für den neuen Busbahnhof am Gladenbacher Marktplatz könnte so aussehen: An den sechs Haltestellen stehen den Fahrgästen vier kleine Wartehallen zur Verfügung – knapp 2,1 Millionen Euro würde der Bau inklusive einer Park-&-Ride-Anlage mit 60 Stellplätzen kosten. (© HHS Planer + Architekten AG)